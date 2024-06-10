Ankara'da deprem mi oldu? 10 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 10.06.2024 - 19:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Haziran'da meydana gelen depremler...

10 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

06:18:42 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

06:01:35 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:57:32 -.- 1.8 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

05:32:19 -.- 1.9 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:39:05 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:22:50 -.- 1.1 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)

04:16:23 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:08:31 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

03:53:26 -.- 2.2 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA)

03:26:53 -.- 1.4 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

03:26:06 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

03:25:39 -.- 1.6 -.- SARICAM-SARUHANLI (MANISA)

03:24:47 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

03:05:24 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

02:46:17 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI (IZMIR)

02:45:14 -.- 1.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA)

02:36:14 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

02:31:52 -.- 1.2 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)

02:31:11 -.- 1.8 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

02:28:22 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)

02:26:44 -.- 1.7 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

02:20:02 -.- 1.8 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)

02:18:49 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:16:16 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

02:13:35 -.- 3.1 2.9 KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)

02:12:13 -.- 2.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

02:11:46 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

02:00:33 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:57:44 -.- 2.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:46:24 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

01:30:31 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

00:21:18 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 19.04’de meydana gelen depremin derinliği ise 14.98 kilometre olarak ölçüldü.