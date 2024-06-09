Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki 4.3'lük deprem sonrası uyarı! 'Belirli bir oranda yüklenmiş olabilir...'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:15

Güncelleme: 09.06.2024 - 19:15

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bugün Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımında "6 Şubat 7,6 depremi Çardak Fayı üzerinde olmuştu" diyen Görür, "Savrun Fayı'nın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz" uyarısında bulundu.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, bugün Göksun-Acıelma/Kahramanmaraş’ta 4,3 sığ bir deprem oldu. Deprem Savrun Fayı'nın Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde. 6 Şubat 7,6 depremi Çardak Fayı üzerinde olmuştu. Savrun Fayı'nın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz."