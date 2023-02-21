Ankara'da deprem riski olan ilçeler hangileri? Ankara'da fay hattı var mı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:21

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:21

Türkiye'yi büyük ölçüde etkileyen deprem felaketleri sonrasında Ankara'da deprem olur mu sorularına yanıt aranmaya başladı. Ankara deprem risk durumu ve diri fay hattından geçen ilçeler yaşanan şiddetli depremlerin ardından gündeme geldi. İşte Ankara'dan geçen fay hatları ile riskli, risksiz olan ilçeler listesi...

ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

Ankara 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülse de asla deprem riski yok denilemez. Ankara fay hattı şehrin altından geçmiyor olsa da, Ankara'nın sınır ilçelerinin bir çoğunun altında fay hattı bulunuyor.

Bunun yanında 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Ankara'da deprem açısından risk barındırıyor.

ANKARA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.