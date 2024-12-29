Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:53

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:53

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yurttaşları dolandıran 10 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, Ankara'da yaşayan yurttaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı, "Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı" ve "FETÖ, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor" gibi yalanlarla vatandaşları kandırdığı, paniğe kapılan yurttaşların da evlerine gelen "eldenci" diye tabir edilen çete üyesi kuryelere para ve ziynet eşyalarını verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerden aldıkları para ve ziynet eşyalarını kömürlükte sakladıkları belirlendi.

Çete üyelerinin dolandırdıkları vatandaşların evlerine giriş, çıkış yaptığı ve ticari takside bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.