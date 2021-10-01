Ankara'da 'domuz bağı' ile cinayet: İki şüpheli tutuklandı
Ankara'da bir kişinin 'domuz bağı' yöntemi olarak tabir edilen, elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı
Ankara'da bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir, sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti. Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi.
İhbarla gelen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Aydemir'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in öldüğü belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
İKİ TUTUKLAMA
Aydemir'in evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Eren E. ve Oğuzhan Ü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan zanlılar, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler, "kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
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