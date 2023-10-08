Ankara'da dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan itfaiye eri şehit oldu

Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:49

Güncelleme: 08.10.2023 - 11:49

Keçiören ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki 3 katlı Sinan Apartmanı'nın eksi 2'nci katında 4 Ekim sabahı yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiyecilerden Fahrican Yavaş, Uğur Okyay, Orçun Yaşar ve Süleyman Aytar, yanan dairede mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için binaya girdi.

Teçhizatları tam olarak yangına müdahale eden itfaiye erleri, iddiaya göre, içeride uzun süre kaldıkları için oksijen tüpleri bitti ve dumandan etkilendi. 4 itfaiyeci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ORÇUN YAŞAR DA KURTARILAMADI

Fahrican Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen olay günü hastanede hayatını kaybetti. Yavaş, perşembe günü memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Dumandan etkilenen Orçun Yaşar da bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 itfaiye eri ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ABB BAŞKANI YAVAŞ'TAN TAZİYE

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yavaş, "Acımız büyük. Keçiören Osmangazi Mahallesi’nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşar şehit oldu. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi.

Orçun Yaşar'ın bekar olduğu belirtildi. Yaşar'ın cenazesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine gönderilecek.

Cenaze, öğle namazı sonrası Sazak Mahallesi'nde toprağa verilecek.