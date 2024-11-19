Bursa'da feci kaza... 3 yaşındaki bebek yaralandı!
Yıldırım ilçesinde hafif ticari kamyonet ile ana yolda seyreden otomobil çarpıştı. 3 yaşındaki bir bebeğin hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Huzur Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Kemal A. idaresindeki 02 LH 183 plakalı otomobil ile, 4. Kültür Sokak'tan Huzur Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki 16 K 4119 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari kamyonet yan yatarken, 3 yaşındaki A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaşanan kazada yaralanan 3 yaşındaki A.E., tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polisin soruşturma başlattığı aktarıldı.
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