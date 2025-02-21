Ankara’da erkek şiddeti: Boşanmak isteyen kadın ve 5 yaşındaki kardeşi bıçaklandı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:03

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:03

Türkiye’de kadınlar, boşanmak istedikleri ya da hayatlarına kendi kararlarıyla yön vermek istedikleri için şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Son örnek, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşandı. G.N.E. adındaki genç kadın, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklandı. Saldırı sırasında evde bulunan 5 yaşındaki erkek kardeşi K.Ö. de bıçak darbeleriyle yaralandı.

Ankara’da G.N.E., şiddet gördüğü evliliğini bitirmek için ailesinin yanına taşındı. Eşi A.E., barışma bahanesiyle ailesinin evine geldi. Kadının kararını değiştirmeyeceğini anlaması üzerine mutfağa yönelen saldırgan, aldığı bıçakla genç kadına saldırdı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

O anları anlatan genç kadın, “Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı. Kardeşlerim direnmeye çalıştı. Onlara da saldırdı. O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim. O sırada eşim bıçağı kendisine saplamaya başladı ve kaçtı.” dedi.

Saldırganın vahşeti sırasında G.N.E.'nin 5 yaşındaki kardeşi de yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk ve genç kadın, ailesi tarafından hastaneye yetiştirildi. G.N.E.’nin ameliyat edildiği, küçük kardeşinin ise müşahede altında olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı. Kendisini de yaralayan A.E., hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.