Ankara'da esnafı haraca bağlayan iki çeteye operasyon: 30 gözaltı

Ankara’da bölge esnafını haraca bağlayarak çek ve senet tahsilatı yapan iki ayrı çeteye yönelik üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:35
Ankara'da esnafı haraca bağlayan iki çeteye operasyon: 30 gözaltı
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Ankara'da örgüte gelir sağlamak amacıyla bölge esnafını haraca bağlayan, çek ve senet tahsilatı yapan, zorla alacakları tahsil eden, yurttaşları darbeden ve silahla yaralayan çeteye Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Örgütün ofis olarak kullandığı yere çağırdıkları yurttaşları burada darbederek başlarına silah dayadıkları ve ödeme yapmamaları durumunda kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit ettikleri tespit edildi.

Suç örgütünün geçmişte işlediği cinayetleri kullanarak korku oluşturdukları, bu şekilde şiddete maruz kalan vatandaşların korkudan ve kendilerine ya da ailelerine zarar verecekleri düşüncesiyle adli mercilere şikayetçi olmaktan çekindikleri belirlendi.

Liderliğini Ş.D. ve I.K.’nin yaptığı birbirleri ile bağlantılı iki ayrı suç örgütünün 34 üyesine yönelik Ankara merkezli Muğla ve Kütahya’da yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız tabanca, bin 809 adet fişek ve 63 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Ankara haraç Operasyon

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