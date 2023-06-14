Kamu görevlilerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçen hafta düzenlenen ve ’uyuşturucu ticareti’nden gözaltına alınan 5 kamu görevlisinden 2’si tutuklanırken, 1 kamu görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:38
Kamu görevlilerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, 1 adli kontrol
Abone Ol google-news

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin katılımları ile Çarşamba ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyonda; içlerinde halen kamu kurumunda görevli olan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltı kararı verildi.

Operasyonda tüm şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kamu görevlisi Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutukladı, 1 kamu görevlisine adli kontrol verildi, diğer 2 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma tüm yönleriyle Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülüyor.


Samsun uyuşturucu ticareti uyuşturucu gözaltı

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yangın hortumunun içinden 'uyuşturucu' çıktı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yangın hortumunun içinden 'uyuşturucu' çıktı
Telegram gruplarında uyuşturucu satışı yapılıyor... Kod adı: Metin Amca

Telegram gruplarında uyuşturucu satışı yapılıyor... Kod adı: Metin Amca
Cumhuriyet'in dört haberi de aralarında! 'Cenaze aracında uyuşturucu skandalı' haberlerine erişim engeli

Cumhuriyet'in dört haberi de aralarında! 'Cenaze aracında uyuşturucu skandalı' haberlerine erişim engeli

En Çok Okunan Haberler