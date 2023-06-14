Kamu görevlilerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:38

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:48

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin katılımları ile Çarşamba ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyonda; içlerinde halen kamu kurumunda görevli olan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltı kararı verildi.

Operasyonda tüm şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kamu görevlisi Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutukladı, 1 kamu görevlisine adli kontrol verildi, diğer 2 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma tüm yönleriyle Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülüyor.