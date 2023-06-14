İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yangın hortumunun içinden 'uyuşturucu' çıktı
İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda yangın hortumunun içine gizlenmiş halde 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yurtdışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargoyu risk analizi kapsamında incelemeye alındı. İncelemeye katılan narkotik dedektör köpekler, kargoya ayrı ayrı yoğun tepki verdi.
BEYAZ KRİSTAL MADDE TESPİT EDİLDİ
Gümrük Muhafaza ekipleri bunun üzerine kargoyu açarak arama yaptı. Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken, köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildiğinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemede maddenin metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Yargıca ‘Erdoğan’ soruşturması
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Özgür Özel: Adayım
- 'İşler sarpa sararsa...'
- 'Yeni aşk' iddialarına Arzum Onan'dan açıklama
- ‘Doktorluğu bırakacağım’
- TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belli oldu
- İYİ Parti'de gergin toplantı
- Sakarya'da gerici zihniyet!