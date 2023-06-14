İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yangın hortumunun içinden 'uyuşturucu' çıktı

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda yangın hortumunun içine gizlenmiş halde 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:21
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yangın hortumunun içinden 'uyuşturucu' çıktı
Abone Ol google-news

Yurtdışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargoyu risk analizi kapsamında incelemeye alındı. İncelemeye katılan narkotik dedektör köpekler, kargoya ayrı ayrı yoğun tepki verdi.

BEYAZ KRİSTAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Gümrük Muhafaza ekipleri bunun üzerine kargoyu açarak arama yaptı. Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken, köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildiğinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede maddenin metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Havalimanı uyuşturucu uyuşturucu operasyonu uyuşturucu ticareti

İlgili Haberler

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun neden İBB’ye devredilmediği ortaya çıktı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun neden İBB’ye devredilmediği ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 'uyuşturucu kurye' operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda 'uyuşturucu kurye' operasyonu
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!

En Çok Okunan Haberler