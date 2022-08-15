AFAD mesaj attı! İstanbul'da yağış devam edecek mi? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
AFAD İstanbullu yurttaşları SMS ile uyardı. Peki, İstanbul'da yağış devam edecek mi?
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden şiddetli yağmur sebebiyle 161 su baskını ihbarı alındı, itfaiye ekipleri baskınlara gerekli müdahaleleri yaptı.
AFAD MESAJI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İstanbullu yurttaşları SMS ile uyardı.
AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da sağanak yağışın 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde şehri terk etmesi bekleniyor. MGM verilerine göre 16 Ağustos Salı günü havanın parçalı bulutlu ve en yük 29°C olması bekleniyor.
Video Haberler
- Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
- 'Araçlarınızla dışarı çıkmayın'
- Deprem izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
- Olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı
- Yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi
- Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında
- Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- 'Kıyamam ben sana'
- Erzurum'da başpehlivan Rıza Yıldırım oldu!