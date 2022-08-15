AFAD mesaj attı! İstanbul'da yağış devam edecek mi? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:16

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. İstanbul'un Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden şiddetli yağmur sebebiyle 161 su baskını ihbarı alındı, itfaiye ekipleri baskınlara gerekli müdahaleleri yaptı.

AFAD MESAJI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İstanbullu yurttaşları SMS ile uyardı.

AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da sağanak yağışın 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde şehri terk etmesi bekleniyor. MGM verilerine göre 16 Ağustos Salı günü havanın parçalı bulutlu ve en yük 29°C olması bekleniyor.