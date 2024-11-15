Mahra'nın ölümüyle ilgili ihmal davasında 'beraat' kararı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:29

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:30

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan dönemin Serik Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M., hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, G.G.M.'nin yanı sıra Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, annesi Derya Pınar ve taraf avukatları katıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz yargılanan G.G.M, olayda ihmali ve suçu olmadığını belirterek beraatini istedi.

'BERAAT' KARARI

Savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, G.G.M.'nin beraatine hükmetti.

Duruşma sonrası karara tepki gösteren Murat Pınar ile Derya Pınar, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.