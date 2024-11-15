Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu! Kızı Anjelik Calvin annesinin hastalığını açıkladı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:52

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:52

Uzun yıllardır ABD'nin Miami şehrinde yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden sanatçının cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

BEYOĞLU'NDA ANMA TÖRENİ

Ahu Tuğba için İstanbul Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Sanatçı, 28 Eylül'de İstanbul'da defnedildi. Törende konuşan kızı Anjelik Calvin, annesinin vefat sürecini "kabus gibi" olarak tanımlayarak şunları söyledi:

"Hiçbir evlat annesini öyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin."

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Magazin Sortie'nin haberine göre, Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni doğal olarak rapor edildi. Kızı Anjelik Calvin, otopsi sonuçlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçti. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş."

VASİYETİ VE ORGAN BAĞIŞI

Ahu Tuğba, 2013 yılında geçirdiği akciğer rahatsızlığı sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını açıklamıştı. Vasiyetinin içeriğini paylaşmayan sanatçı, o dönemi şu sözlerle anlatmıştı:

"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetimi yazdırdım. Organlarımı bağışladım. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korkmuyordum. Ameliyat olmamı engelleyen şey kızımdı. Doktorum ameliyata gerek olmadığını söyledi."

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK NEDİR?

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kanın damar duvarlarına yüksek basınç yapması sebebiyle kardiyovasküler rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Diyabet, kandaki şeker oranının yükselmesi sonucunda kalp ve kan damarlarına zarar vererek kardiyovasküler hastalıkların gelişmesine sebep olabilir. Hipertansif hastaların yaklaşık %1-2’sinde hipertansif kriz görülür. Hipertansif krizin temel belirleyicisi kan basıncının mutlak değerinden ziyade kan basıncının yükselme hızıdır.