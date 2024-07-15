Ankara’da faciadan dönüldü: Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:26

Güncelleme: 15.07.2024 - 16:29

Pursaklar ilçesi Protokol Yolu üzerinde meydana gelen olayda, sol ön tekerleğindeki lastiği patlayan tır kontrolden çıktı.

Sürücüsünün hızını azaltmak için orta refüje çıkardığı aracı bir süre savrulduktan sonra ancak durabildi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.