Ankara’da faciadan dönüldü: Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi!

Ankara’da lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkan tır, sürücüsünün aracını orta refüje çıkartmasıyla durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:26
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Pursaklar ilçesi Protokol Yolu üzerinde meydana gelen olayda, sol ön tekerleğindeki lastiği patlayan tır kontrolden çıktı.

Sürücüsünün hızını azaltmak için orta refüje çıkardığı aracı bir süre savrulduktan sonra ancak durabildi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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