Ankara kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:28

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:28

TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden 7 milletvekilinin AKP'ye katılacağını öne sürdü.

Özgen kulis bilgisinde, İYİ Partili isimlerin kararlarında Meral Akşener'in etkisinin olduğunu iddia etti.

Özgen'in aktardıkları şöyle:

"Önümüzdeki hafta bir milletvekili transfer dalgası görülecek gibi duruyor. Özellikle İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin AK Parti‘ye geçeceği bilgisi var. Halihazırda Ahmet Ersagun Yücel’in isminin güçlü bir şekilde geçtiği ve konuşulduğu söylenmekte.

İYİ Parti İstanbul milletvekili kendisi şu anda. Bu arada İYİ Parti’nin milletvekillerinin istifa kararını vermelerinde İYİ Parti eski lideri Akşener‘in etkisinin olduğu konuşuluyor. Yine aldığımız bilgilere göre Müsavat Dervişoğlu‘nun politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararı verdikleri... Özellikle Ersagun için bu yönde."

HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?

Özgen, AKP’ye geçen milletvekillerinin parti ile yürütülen görüşmelerin etkili olduğunu söyledi.

Özgen'in açıklamasına göre İYİ Parti'den Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu; Gelecek Partisi'nden ise Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Nedim Yamalı AKP'ye geçecek isimler arasında yer alıyor.