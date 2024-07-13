Ankara kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden toplam 7 vekilin AKP'ye geçeceği konuşuluyor. Kulis bilgisine göre, İYİ Parti'den Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu; Gelecek Partisi'nden ise Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Nedim Yamalı AKP'ye geçecek isimler arasında yer alıyor.
TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden 7 milletvekilinin AKP'ye katılacağını öne sürdü.
Özgen kulis
bilgisinde, İYİ Partili isimlerin kararlarında Meral Akşener'in etkisinin
olduğunu iddia etti.
Özgen'in aktardıkları şöyle:
"Önümüzdeki hafta bir milletvekili transfer dalgası
görülecek gibi duruyor. Özellikle İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin
AK Parti‘ye geçeceği bilgisi var. Halihazırda Ahmet Ersagun Yücel’in isminin
güçlü bir şekilde geçtiği ve konuşulduğu söylenmekte.
İYİ Parti İstanbul milletvekili kendisi şu anda. Bu arada
İYİ Parti’nin milletvekillerinin istifa kararını vermelerinde İYİ Parti eski
lideri Akşener‘in etkisinin olduğu konuşuluyor. Yine aldığımız bilgilere göre
Müsavat Dervişoğlu‘nun politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararı
verdikleri... Özellikle Ersagun için bu yönde."
HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?
Özgen, AKP’ye geçen milletvekillerinin parti ile yürütülen
görüşmelerin etkili olduğunu söyledi.
Özgen'in açıklamasına göre İYİ Parti'den Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu; Gelecek Partisi'nden ise Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Nedim Yamalı AKP'ye geçecek isimler arasında yer alıyor.
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