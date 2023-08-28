Ankara'da feci kaza: 5 kişi yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:03
Ankara'da feci kaza: 5 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Çankaya İlçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi’nde seyir halinde olan 06 DCB 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

5 KİŞİ YARALANDI

Otomobil içerisin de bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


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Acil acil servis Ankara

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