Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da şampiyon oldu

Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen 2023 Çekya Engelli Açık Turnuvası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay Şampiyonu oldu.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 21:06
Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da şampiyon oldu
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Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu Çekya'da gerçekleşen organizasyona, İtalya, Litvanya, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den toplam 57 sporcu katıldığı belirtildi.

Engelliler Golf Milli Takımı'nın sporcusu Mehmet Kazan, genel klasmanda toplamda 147 (+3) gross skorla Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay Şampiyonluğuna ulaştı.

Mehmet Kazan'ın ayrıca "Best Other" kategorisinde 70 puanla birincilik ödülünü aldı.

Organizasyonda Türk sporculardan Karahan Yıldırım da yer aldı.


Player Alanı
Türkiye Golf Federasyonu golf Mehmet Kazan

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