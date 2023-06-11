Ankara'da feci kaza... Personel servisi ile otomobilin çarpıştı: Yaralılar var!

Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:15
Ankara'da feci kaza... Personel servisi ile otomobilin çarpıştı: Yaralılar var!
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde D.G. yönetimindeki 06 C 1724 plakalı minibüs, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı kesişiminde L.E. idaresindeki 06 R 0233 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan personel servisindeki 3 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Ankara trafik kazası

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