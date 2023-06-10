Osmaniye’de feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Osmaniye'de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:42
Osmaniye’de feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
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Osmaniye'de E-90 otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında gece saatlerinde aynı yöne giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpışıp şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Osmaniye ve Ceyhan’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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