Osmaniye’de feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
Osmaniye'de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Osmaniye'de E-90 otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında gece saatlerinde aynı yöne giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpışıp şarampole yuvarlandı.
Yaşanan kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Osmaniye ve Ceyhan’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- İstanbul'a gelen yabancı taraftarın paylaşımı viral oldu