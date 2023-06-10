Freni tutmayan ATV kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:11

Güncelleme: 10.06.2023 - 14:11

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde, A.A. yönetimindeki 41 ACS 315 plakalı ATV’nin frenin tutmaması sebebiyle önünde seyir halinde olan 41 ADB 543 plakalı ATV’ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 41 ADB 543 plakalı ATV devrildi. Araçta bulunan K.B., M.A., E.H.D. ve G.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı.

İŞLETMECİYE PARA CEZASI

Polis ekipleri ATV işletmecisine 3 bin 881 TL para cezası keserek soruşturma başlattı.