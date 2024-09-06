Ankara'da restoranın bahçesine girip 'şekerleri yiyen' ayı kameraya yakalandı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir restoranın bahçesine giren ve masada bulduğu şekerleri yiyen ayının o anları dükkan sahibi tarafından kameraya alındı.
Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir restoranın bahçesinde dün saat 20.40 sıralarında aç kaldığı için ormandan restoran bahçesine geldiği düşünülen ayı, masalarda yemek aradı.
MASADA BULDUĞU ŞEKERLERİ YEDİ
Yemek bulamayan ayı bir süre masada bulduğu şekerleri yedi. Ardından masadan şekerliği alan ayı ormana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.
O anlar ise dükkan sahibi Vasıf Atasaven tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: #restoran
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