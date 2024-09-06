Ankara'da restoranın bahçesine girip 'şekerleri yiyen' ayı kameraya yakalandı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 07:21

Güncelleme: 06.09.2024 - 07:22

Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir restoranın bahçesinde dün saat 20.40 sıralarında aç kaldığı için ormandan restoran bahçesine geldiği düşünülen ayı, masalarda yemek aradı.

MASADA BULDUĞU ŞEKERLERİ YEDİ

Yemek bulamayan ayı bir süre masada bulduğu şekerleri yedi. Ardından masadan şekerliği alan ayı ormana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar ise dükkan sahibi Vasıf Atasaven tarafından cep telefonuyla kaydedildi.