Ankara'da feci kaza: Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Ankara'da trafik levhasına çarpan otomobilin savrularak ikiye ayrıldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:21
Ankara'da feci kaza: Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı
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Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde, 7 Eylül Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki 01 PN 353 plakalı otomobil, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Otomobil, ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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