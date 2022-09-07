Ankara'da feci kaza: Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:21

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde, 7 Eylül Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki 01 PN 353 plakalı otomobil, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Otomobil, ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.