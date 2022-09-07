Kilis'te zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Kilis'te bir zırhlı araç ve 2 otomobilin karıştığı kazada aralarında 4 jandarma ve bir polis memurunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Kilis'te meydana gelen olayda İhsan A. yönetimindeki 79 EB 174 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda sağ şeritte tepe lambaları ve dörtlüleri yanık vaziyette menfez kontrolü yapan polis memuru M.A.A. idaresindeki 79 A 3884 plakalı zırhlı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki 80 EN 635 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, sürücüler ile jandarma personelleri D.K, M.A. ve M.K. ile O.M.A, Ç.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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