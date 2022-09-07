Kaza geliyorum demedi: Trafik levhaları üzerine düştü!

ABD'de bir sürücü aracıyla seyir halindeyken, yolda bulunan dev trafik levhaları bir anda üzerine düştü. Akılalmaz görüntüler arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:17
Kaza geliyorum demedi: Trafik levhaları üzerine düştü!
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ABD’de otobanda seyir halinde olan bir aracın başına gelenler izleyenleri şaşkına çevirdi. Otobana bağlantı yolundan giren araç, hız sınırı içerisinde seyrederken üzerine dev trafik levhaları düştü.

Arabayı neredeyse ikiye bölen kazada aracın sürücüsü yaralandı. O anlar arkadaki aracın trafik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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