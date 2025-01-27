Annem Ankara’nın yeni bölüm tanıtımı yayımlandı: 'Hasan intihar mı ediyor?'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:48

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:49

Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı BKM imzalı dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Zuhal’den büyük tepki gören Hasan, aile fotoğraflarına bakıp onlara yaşattıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Ahmet Kaya’nın ‘İçimde Ölen Biri’ şarkısı ile ekrana gelen tanıtım, “Hasan intihar mı ediyor?” Sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda aynı anlarda Nazan’ın da kafasına silah doğrultuluyor. Patlayan silahın kimi vurduğu merak konusu.

‘Annem Ankara’nın tanıtımında ‘Zuhal’in Hasan’a söylediği “Aile olmayı beceremiyorum diyordun ya, sen aile olmak istemedin” sözleriyle Zuhal’in Nazan’a hapishaneye gidip gözdağı vermesi yaşanacaklara dair merakı artırdı.

DİDEM İNSELEL KADROYA DAHİL OLDU

Annem Ankara’nın kadrosuna Didem İnselel de dahil oldu. İnselel dizide ‘Gürel Koralp’ karakterine hayat verecek. Ayakları yere sağlam basan bir kadın olan Gürel, yaşadıklarına rağmen kocası Rıza’nın her zaman yanında oluyor. Halının altına süpürdüğü sırlar ise Gürel’in aynı zamanda en büyük mücadelesi oluyor.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.