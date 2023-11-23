Ankara'da feci olay... Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü!

Polatlı'da K.D. beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D.'yi bıçakla öldürdü. Komşular, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu belirtti.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:15
Ankara'da feci olay... Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü!
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Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evde sabah saatlerinde bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; K.D. (29), beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. (65) ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı. K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.


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