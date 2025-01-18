Ankara'da feci ölüm... Çöp kamyonunun altında kaldı!
Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi Orta Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bucak Caddesi'nden Orta Caddesi'ne doğru giden Sincan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçen S.U'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 40 yaşındaki S.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Ankara #çöp kamyonu #kamyon
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