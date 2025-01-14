Edirne'de buzlanan yolda devrilen minibüse kamyonet çarptı!
Enez ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp devrilen minibüse, karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada yaralanan minibüsün sürücüsü U.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edirne'nin Enez ilçesinde Keşan-Enez karayolundaki Çelebi köyü yakınlarında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Enez'den Keşan yönüne giden U.K. yönetimindeki 59 AGV 799 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yolun sağına devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen ve kazayı görüp yavaşlamak isteyen B.D. idaresindeki 22 FZ 929 plakalı kamyonet, kayıp minibüse çarptı.
Kazada, minibüsün sürücüsü U.K. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı minibüs sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürdüğü belirtildi.
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