Ankara'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi.
Ankara'daki adresleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
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