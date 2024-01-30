Ankara'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:29
Ankara'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi.

Ankara'daki adresleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.


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