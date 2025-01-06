Edis Görgülü'den, Murat Övüç'ün gözaltına alınmasına tepki: 'Bu kişi heteroseksüel biri olsa o paylaşım kimsenin umurunda olmazdı'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:24

Güncelleme: 06.01.2025 - 13:31

Bindiği uçakta başörtüsü takarak seyahat eden ve bunun ardından "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç dün serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, Övüç'ün gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

O VİDEO SONRASI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu’nda gözaltına alındı.

Övüç’ün ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Övüç Emniyet'teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Murat Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EDİS GÖRGÜLÜ'DEN TEPKİ

Yaşananların ardından ünlü şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Övüç'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

X'ten bir paylaşım yapan Edis, "Yeri gelmişken bir sosyal medya fenomeninin şakayla başörtüsü taktı diye hapse girmesine fazla sessiz kaldığımıza inanıyorum. Bu kişi heteroseksüel biri olsa o paylaşım kimsenin umrunda olmazdı. Bence üzücü ve düşündüren hatta korkutan bir karar. Olayları kişiyi beğenip beğenmememiz üzerinden değerlendirerek ülkemizdeki anti demokratik yaklaşımlara destek oluyoruz. Adalet herkes için. O story'de ben abes bir durum göremedim açıkçası.. Bir an önce serbest kalması dileğiyle" dedi.

Şarkıcı ardından "Ben tweet atana kadar serbest bırakılmış. Süper çok sevindim" notunu düştü.