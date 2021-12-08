Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde atık metal geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

DHA
08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:46
Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Yangın, saat 12.30 sıralarında Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sitesi'ndeki atık metal geri dönüşüm tesisinde çıktı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Tesisin açık alanında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü. Tesiste hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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