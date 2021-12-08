Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde atık metal geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sitesi'ndeki atık metal geri dönüşüm tesisinde çıktı.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Tesisin açık alanında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
1 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü. Tesiste hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Altında tarihi rekor
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı
- Sigaraya zam geldi!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu çıkışı