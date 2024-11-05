Ankara'da hastane polisi ve güvenliklerine saldırı: 9 hasta yakını gözaltında

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli ile tartıştıktan sonra araya giren polis ve özel güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını, gözaltına alındı.

Ankara'da hastane polisi ve güvenliklerine saldırı: 9 hasta yakını gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:00

Ankara'nın Bala ilçesinde dün inşaattan düşme sonucu yaralanan kişi, tedavi için Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirildi. 

Yaralının yakınları ile sağlık personeli arasında tartışma çıkınca araya hastane polisi ile özel güvenlik görevlileri girdi. 

Hasta yakınlarının hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırmaları sonrası Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti. 

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 


Etiketler: #polis #Güvenlik

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