Ankara'da 'hatırlatma dozu' yoğunluğu: 'Bunu ancak bu şekilde yeneceğiz'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 50 yaş üzeri ve risk grubundaki yurttaşların koronavirüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından, Sağlık Bakanlığı, yeni aşı randevularını açtı.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan yurttaşlar, hastanelere gelerek aşılarını yaptırdı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Ankara Şehir Hastanesi'nin aşı polikliniğinde hatırlatma dozu koronavirüs aşıları için yurttaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıraya girenler BioNTech, Sinovac ve Turkovac aşılarından istedikleri aşıyı yaptırdı.

'AŞILARIMIZI İHMAL ETMEMELİYİZ'

4'üncü doz aşısını yaptırmak için gelen Nilay Demircioğlu (47), randevular açıldıktan sonra MHRS'den bütün ailesi için kayıt oluşturduğunu söyleyerek, "Aşı ne kadar kırgınlık, baş ağrısı yapsa da koronavirüs hastalığı daha kötü. O nedenle aşı olmak zorundayız. Bunu ancak bu şekilde yeneceğiz. Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz" dedi.

Ümit Kahraman (58), 5'inci doz aşısını yaptıracağını kaydederek, "İlim insanları, kesinlikle aşının olunması gerektiğini söylüyor. Toplumun her kesiminin aşı olması noktasında telkinlerde bulunuyor. Bizim gibi tıp ile alakası olmayan insanların dayanakları, bence önemli değil. Önemli olan tıp insanlarının beyanatları" diye konuştu.

5'inci aşısını olan Mehmet Yılmaz Erdoğan (66) da "İnsanlarda bazen acıdan çekinme, korkma durumu olabilir. Ancak ben mücadele kapsamında kişilerin mutlaka aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.