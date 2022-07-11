Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Hatırlatma dozu kimlere yapılacak?

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesine yaptığı açıklamada, hatırlatma dozu aşılarına ilişkin, "Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevularını açtı.

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.



HATIRLATMA DOZU KİMLERE YAPILACAK?

BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. Sinovac ve Turkovac'da hatırlatma dozu aralığı 3 ay olarak belirlenmişti. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

