Zeytinburnu'nda bekçi kendisine yumruk atan saldırganı silahla yaraladı
Zeytinburnu'nda görev yapan bekçi, kendisine yumruk atan saldırganı silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu yakınında görev yapan bekçi O.A. ile yanına gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından uzaklaşan gruptakilerden B.K.Ö, geriye dönerek bekçiye yumruk attı. Bunun üzerine O.A, B.K.Ö'ye silahla ateş etti.
Yaralanan B.K.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yapılan çalışma sonucu B.K.Ö'nün "uyuşturucu madde kullanmak", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "otodan hırsızlık" gibi 14 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Bekçiyle tartışan gruptakilerden E.S'nin 7, T.S'nin de 10 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında kaldı!
- Arda Güler'in büyük talihsizliği
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- Erbakan’a sözleri yeniden gündem oldu
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- Taner Ölmez’den eski partnerine: 'Ayağına taş değmesin'
- Kenan Yıldız girdi, Juventus hasretini sona erdirdi!