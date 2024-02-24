Soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı!

Esenyurt’ta 12 yaşındaki bir çocuk bakkaldan soda aldığı esnada hiç tanımadığı bir şahıs tarafından, “Parkta sen mi benim kafama vurdun” denilerek yumruklandı.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:23
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Olay, Kıraç’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F.A. (12) soda almaya bakkala gitti. M.F.A. bu sırada bakkala gelen bir şahıs tarafından ‘Parkta sen mi benim kafama vurdun’ denilerek yumruklanmaya başlandı.

Şahsı çocuğun saldırısından araya giren bakkal sahibi kadın kurtardı. Çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken şahıs ise kaçtı.

Yüzünden ve vücudunda morluklar ve darp izi olan M.F.A.’nın ailesi kaçan saldırganın yakalanmasını isterken hakkında şikayetçi olunan şahsın çocuğa saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde çocuğun ard arda yumruklanması yer aldı. Öte yandan çocuğun daha önceden kolundan ameliyatlı olduğu ve bu yüzden platin takıldığı öğrenildi.

"ÇOCUĞU YERDEN YERE VURUYOR"

Baba Esat Acar yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz" dedi.

Başına gelen olayı anlatan M.F.A. ise "Parkta sen mi benim kafama vurdun’ diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.


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