Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde motosikletli iki kurye grubu arasında çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:46
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 65. Cadde üzerinde meydana geldi. İki motosikletli kurye grubu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

1 KİŞİ SİLAHLA, 3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI!

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada 1 kişi silahla, 3 kişi ise bıçakla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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