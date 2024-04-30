Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:46

Güncelleme: 30.04.2024 - 07:50

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 65. Cadde üzerinde meydana geldi. İki motosikletli kurye grubu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

1 KİŞİ SİLAHLA, 3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI!

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada 1 kişi silahla, 3 kişi ise bıçakla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



