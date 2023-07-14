Ankara'da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde apartmanın 2. katındaki pencereden düşen Umutcan Göçen (3) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:45
Ankara'da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde dün akşam İsmail ile Fatma Göçen çifti, çocukları Umutcan'la aynı mahallede oturdukları akrabaları Gülay Terlemez'in evine gitti.

Sineklik takılı pencereden dışarı bakan Umutcan, dengesini kaybedince 2'nci kattan beton zemine düştü.

Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Göçen'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.


Ankara Çocuk Pencere

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