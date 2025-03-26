Ankara’da ‘ilginç’ anlar… Polis, sivil polise de ‘müdahale’ etti!
Tüm yurtta devam eden protestolar sürerken, Ankara’da ‘ilginç’ bir an yaşandığı ortaya çıktı. Buna göre, görüntülere protestolar sırasında polisin, bir sivil polisi gözaltına almaya çalıştığı yansıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam eden süreçte, tüm Türkiye’de protestolar düzenleniyor.
19 Mart’tan bu yana sokağa çıkan yurttaşlara ise polis TOMA ile müdahale ediyor. Görüntülere ise polisi yurttaşlara biber gazı sıktığı ve gözaltına aldığı yansıyor.
Tüm bunlar olurken, Ankara’da ‘ilginç’ bir an yaşandığı ortaya çıktı.
Now Haber‘in aktardığına göre, Ankara’daki protestolar sırasında polisin, bir sivil polisi gözaltına almaya çalıştığı ortaya çıktı.
Sivil polisi polisler “Beni bırak, polisim” diye bağırdıktan sonra bıraktı.
Etiketler: #Ankara #polis #Sivil polis
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