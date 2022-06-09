Ankara'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

AA
09 Haziran 2022 Perşembe, 15:35
Ankara'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesind Zühtü Kurtoğlu yönetimindeki midibüs, Çubuk-Ankara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Midibüsün Esenboğa Havalimanı'ndaki bir firmanın çalışanlarını kent merkezine taşıdığı öğrenildi.


Ankara Çubuk işçi servisi
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