İşçi servisi otomobille çarpıştı: 9 yaralı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:37

Kaza, Karkamış-Nizip Karayolu’nun 2’nci kilometresinde 1 Haziran Çarşamba sabahı saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan Sefa E.(40) kontrolündeki otomobiliyle sollamaya çıktı. Karayolunda önündeki aracı geçmeye çalışan Sefa E. karşı şeritten gelen işçi servisini fark etmedi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Sollama yapan Sefa E.’nin kullandığı otomobil, İlyas Ö. (43) kontrolündeki 27 ADV 330 plakalı servis ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu yan yatan servis sürüklenerek yol kenarına çıkarken servisteki işçiler büyük panik yaşadı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.