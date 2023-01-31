Ankara'da IŞİD operasyonu: 14 zanlı yakalandı
Başkentte radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 17 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.
Kent genelindeki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
"YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI"
İstihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlıların işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
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