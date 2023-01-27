İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da IŞİD, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri üyelerine yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, EL Kaide, HTŞ Terör Örgütü üyelerinin dini istismar ederek çatışma bölgelerinde ve illerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
12 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler tespit edilen İstanbul'da 7 ilçede 12 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ettiği öğrenildi.
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