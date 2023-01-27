Kilis’te IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 21:18

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 21:18

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek IŞİD terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A.C. ve C.A.'yı, Kilis ve Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Jandarmada yapılan sorgulamalarına şüphelilerden C.A.'nın örgütte 1303 ile 2016 yılları arasında finansman sorumlusu olarak üst düzey yöneticilik yaptığı belirlendi. C.A.'nın emrinde 100 kadar terörist bulunduğu aynı zamanda el yapımı patlayıcı ve silah yapımında uzman olduğu da saptandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. tutuklanırken, M.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.