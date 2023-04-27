Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:46

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:46

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Kent genelindeki eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.