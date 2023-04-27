Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı!
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Kent genelindeki eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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