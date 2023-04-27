Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı!

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:46
Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı!
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Kent genelindeki eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


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