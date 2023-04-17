Başkentte IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başkentte IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:35
Başkentte IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların el konulan dijital materyallerinde kazıma yöntemi uygulandı.

Kazıma yöntemi ile geri getirilen görüntülerde IŞİD terör örgütüne müzahir internet sitelerinde örgütün propagandasını yapmak amacıyla yayınlanan görüntüler incelendi.

Yapılan incelemelerde tespit edilen şahısların IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, şeri ve askeri eğitim aldıkları, örgüt adına propaganda yaptıkları anlaşıldı.

Ayrıca, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen bu şahısların açık kimliklerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Ankara’da ikamet ettikleri anlaşılan 7 Irak ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 yabancı uyruklu şahsın yakalanmalarına yönelik olarak operasyonel çalışma düzenlendi ve 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Gözaltına alınan şahısların yapılan ikamet aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.


Ankara IŞİD Operasyon

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