Ankara'da jandarmadan 'kaçak çay' ve 'tütün' operasyonu

Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:01

Ankara'da jandarma ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda gümrük kaçağı 40 ton çay, 72 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yenimahalle'de kargo aracıyla kaçak tütün ve çay getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kargo şirketine ait araçta yapılan aramada 40 ton açık ve 293 bin poşet çay, çeşitli markalarda 15 bin 300 çay ambalajı, 2 hassas terazi ve bir torba dikiş makinesi ele geçirildi.

El konulan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

KAÇAK NARGİLE ÜRÜNLERİ SATILAN İŞ YERİNE OPERASYON

Jandarma ekipleri, şüpheli M.A'nın Altındağ'daki iş yerinde kaçak nargile ürünleri sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 756 kilogram nargile kömürü, 72 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

El konulan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.A. hakkında adli işlemlere başlandı.