Ankara'da kaçak yapı tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Sincan'da komşular arasında "kaçak yapı" nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesi Yeniçimşit Mahallesi'nde bir grup mahalle sakini, komşularının yaptığı kaçak yapıyı yetkililere şikayet etti. Şikayeti öğrenen yapı sahipleri, öfkelenerek komşularına saldırdı.
Çıkan kavga sırasında yumruk ve sopaların kullanıldığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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