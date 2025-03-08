'Çöp dökme' kavgasında kan aktı: Baba ve kızı bıçaklandı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, baba ile kızı yaralandı.
Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, M.D ile komşusu E.B. arasında "çöp dökme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
BABA VE KIZI YARALANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, E.B. ve kavgayı ayırmak isteyen kızı A.Y'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.D. gözaltına alındı.
Etiketler: #bıçaklı kavga #kavga
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